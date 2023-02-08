И будет в паре счастье: Валерия и Иосиф Пригожин раскрыли секрет долгих отношений

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, поделились главным секретом долгих отношений. По мнению звездной пары, очень важно идти друг другу на уступки.

Невестка Валерии, Лиана Шульгина, спросила родственников своего мужа Арсения, в чем же секрет счастья семейной жизни. Ответы звезд девушка выложила в своей соцсети.

«Секрет в двустороннем движении. Уступать друг другу - единственный способ сохранить отношения», - заявил Пригожин.

Валерия, кстати, высказала очень похожее мнение.