И будет в паре счастье: Валерия и Иосиф Пригожин раскрыли секрет долгих отношений

Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Global Look Press

Знаменитая пара поделилась своим опытом семейной жизни.

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, поделились главным секретом долгих отношений. По мнению звездной пары, очень важно идти друг другу на уступки.

Невестка Валерии, Лиана Шульгина, спросила родственников своего мужа Арсения, в чем же секрет счастья семейной жизни. Ответы звезд девушка выложила в своей соцсети.

«Секрет в двустороннем движении. Уступать друг другу - единственный способ сохранить отношения», - заявил Пригожин.

Валерия, кстати, высказала очень похожее мнение.

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«Мне кажется, если люди готовы взаимно уступать - сегодня ты, а завтра другой, то пара ощущает себя счастливой», - отметила блондинка.

Супруги отвечали на вопрос Шульгиной отдельно, не сговариваясь. В опросе также приняли участие и другие члены большой звездной семьи.

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