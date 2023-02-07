Рыжеволосой красотке 19 лет: Леонардо Ди Каприо публично раскритиковали из-за романа с новой моделью

На этот раз Леонардо интригует поклонников. После расставания с Камиллой Морроне, он то и дело предстает в компании красоток. Актеру уже приписывали роман с Джиджи Хадид. Потом его видели в клубе с Викторией Ламас, дочкой звезды фильмов 90-х Лоренцо Ламаса. Но похоже, что Ди Каприо покорила рыжеволосая модель из Израиля.

Его засняли на вечеринке с 19-летней девушкой. По данным OK!, той самой незнакомкой оказалась Эден Полани. Она младше предыдущей предполагаемой возлюбленной актера, начинающей актрисы Ламас, на четыре года.

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