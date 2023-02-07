Рыжеволосой красотке 19 лет: Леонардо Ди Каприо публично раскритиковали из-за романа с новой моделью

Леонардо Ди Каприо стал культовым актером. Фильмы с его участием становятся популярными. И даже спустя годы актер остается кумиром для миллионов людей. Примечательно, что в 48 лет он все еще не женат. Артист предпочитает встречаться с моделью. Так сложилось, что со своими пассиями он расстается, как только им исполняется 25 лет.
На этот раз Леонардо интригует поклонников. После расставания с Камиллой Морроне, он то и дело предстает в компании красоток. Актеру уже приписывали роман с Джиджи Хадид. Потом его видели в клубе с Викторией Ламас, дочкой звезды фильмов 90-х Лоренцо Ламаса. Но похоже, что Ди Каприо покорила рыжеволосая модель из Израиля.
Его засняли на вечеринке с 19-летней девушкой. По данным OK!, той самой незнакомкой оказалась Эден Полани. Она младше предыдущей предполагаемой возлюбленной актера, начинающей актрисы Ламас, на четыре года.
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Эден Полани. Фото: соцсети звезды
Пользователи соцсетей подвергли Ди Каприо Критике. Многие возмущены тем фактом, что новая избранница актера младше его на 29 лет.
«Она еще даже не родилась, когда вышел «Титаник», «Подруга Ди Каприо настолько молодая. Она, скорее всего, смотрела фильм „Ромео и Джульетта“ с его участием, когда училась в школе», «Опять молодая», «Она же только школу окончила! С ней даже поговорить не о чем», — стали писать в Сети.