Регина Тодоренко блеснула грудью: обнажила прелести во время кормления младшего сына на пляже

На этот раз Регина решила поделиться смелым кадром. Она снова покормила своего младшего наследника на пляже. Телеведущая не раз приносила его на съемки, где кормила на глазах коллег. На новом фото она засветила глубокое декольте и свою «ложбинку греха».

Тодоренко призналась, что Михаила полтора года кормила грудью. А вот младшего наследника она планирует кормить до года.

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