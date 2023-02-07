Регина Тодоренко блеснула грудью: обнажила прелести во время кормления младшего сына на пляже

Регина Тодоренко уже много лет снимается для ТВ. Она стала популярной, когда вела шоу «Орел и решка». А теперь Регина часто снимается в проекте «Маска» в качестве члена жюри. Она не скрывает, что теперь в ее жизни на первом месте семья. Телеведущая растит сыновей Михаила и малыша Мира. Недавно она с ними уехала на Мальдивы.
На этот раз Регина решила поделиться смелым кадром. Она снова покормила своего младшего наследника на пляже. Телеведущая не раз приносила его на съемки, где кормила на глазах коллег. На новом фото она засветила глубокое декольте и свою «ложбинку греха».
Тодоренко призналась, что Михаила полтора года кормила грудью. А вот младшего наследника она планирует кормить до года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Но некоторые поклонники критикуют молодую маму. Они считают, что такой интимный процесс нельзя показывать всем. Тодоренко посчитали вульгарно. «Ну и зачем это показывать?», «Уже просто оголи грудь», «Такая странная, как из деревни», «Мальчик быстро растет», — стали писать подписчики.