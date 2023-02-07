«Шорты уже трещат»: Нюша бесстыдно раскинула ноги, блеснув своей мясистой пятой точкой во всей красе

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных певиц в России. Однако в последние два года артистка редко дает концерты. Она успела снова стать мамой, поэтому теперь заботится о дочке Серафиме-Симбе и сыне Саффроне. Но недавно звезда стала активно работать над фигурой, чтобы вернуться в форму.
Недавно Нюша уже хвасталась своей фигурой в купальнике. Она активно занимается спортом. Певица на этот раз пришла на растяжку. Она поделилась пикантными кадрами. Артистка решила заснять, как эффектно раскинула ноги. Она сделала шпагат, подставив «кирпичики» под ноги. Шорты едва не лопнули от напряжения.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Нюша может дать фору Анастасии Волочковой. Другие посчитали, что такую позу лучше не снимать на камеру. «Ну что за конфетка», «Очень красивая», «Выглядишь очень модно», «Шпагат просто роскошный», «Шорты уже трещат», «Вид на орех получился эпичный», — стали писать подписчики.