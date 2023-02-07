«Шорты уже трещат»: Нюша бесстыдно раскинула ноги, блеснув своей мясистой пятой точкой во всей красе

Недавно Нюша уже хвасталась своей фигурой в купальнике. Она активно занимается спортом. Певица на этот раз пришла на растяжку. Она поделилась пикантными кадрами. Артистка решила заснять, как эффектно раскинула ноги. Она сделала шпагат, подставив «кирпичики» под ноги. Шорты едва не лопнули от напряжения.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».