«Наша история любви закончилась»: экс-звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко разводится с Ольгой Рапунцель

Ольга Рапунцель была участницей шоу «Дом-2». Она встретила Дмитрия Дмитриенко, с которым у нее случился роман. Влюбленные поженились в 2017 году, а потом у них родились дочки: Василиса, которой уже четыре года, а также двухлетняя София. Со временем пара стала жить в Турции. Они покинули скандальный проект.
Еще недавно пара вместе отмечала Новый год. А 7 февраля неожиданно Дмитриенко объявил о разводе. Он выложил фото, на котором предстал с адвокатом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мы разводимся… Вы — моя аудитория — моя, наша жизнь. Мы с Олей всем делились с вами, и я не могу не сообщить вам об этом.
Дорогие друзья, к сожалению, я вынужден сообщить, что это время настало. Сегодня я, спустя длительный период ссор и разногласий все-же решился обратиться к адвокатам Эдуарду Демидову и Илье Сахаровскому, заявив иск о расторжении брака с Олей. Наша история любви закончилась, в этот раз, окончательно», — заявил Дмитрий.
Дмитрий Дмитриенко с адвокатом. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие просят супругов одуматься. Фанаты уверены, что Дмитриенко не сможет быть вдалике от дочек. Но в отношениях пары часто было не все гладко. Ольга однажды даже вызывала полицию, обвинив супруга в избиении. Но со временем они помирились.