Анна Нетребко в платье с пайетками обнажила манкое декольте: не прикрыла «ложбинку греха»

На этот раз Анна поделилась кадрами, которые были сделаны на знаменитой арене. Певица вернется туда уже летом. Она предстала в кадре с мужем Юсифом Эйвзовым. Оперная дива была в золотистом платье с пайетками. Она блеснула пышными полушариями груди в откровенном декольте. Нетребко не стала прикрывать «ложбинку греха».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».