Анна Нетребко в платье с пайетками обнажила манкое декольте: не прикрыла «ложбинку греха»

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она регулярно гастролирует по миру. В этом году певица успела устроить себе отпуск в ОАЭ. Она не скрывает, что концертов у нее стало меньше, но артистка продолжает работать, несмотря на скандал, который недавно разгорелся. Летом звезда снова откроет фестиваль в Вероне.
На этот раз Анна поделилась кадрами, которые были сделаны на знаменитой арене. Певица вернется туда уже летом. Она предстала в кадре с мужем Юсифом Эйвзовым. Оперная дива была в золотистом платье с пайетками. Она блеснула пышными полушариями груди в откровенном декольте. Нетребко не стала прикрывать «ложбинку греха».
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Анну. Многие отметили, что она с годами только хорошеет. Даже Филипп Киркоров восхитился талантом артистки. «Ох, какая вы бесподобная», «Вы затмеваете всех», «Та красота, которая вечна», «Платье вам так идет», «Все ждут нового сезона, ваших арий», — стали писать в Сети.