Наталья Рудова без юбки повернулась к камере, показав свои «аппетитные булочки»: игривая шалунья в деле

Наталья Рудова уже давно стала популярной актрисой. Она играет в кино много лет. Многие любят ее за роль в сериале «Татьянин день». Она в последнее время все чаще соглашается на роли роковых красоток, как в сериале «Жизнь по вызову». В обычной жизни блондинка зачастую балует фанатов своими пикантными фото.
Примечательно, что Наталья на этот раз пополнила гардероб обновками. Она решила покрасоваться в в толстовке оверсайз. При этом актриса не надела юбку. Она повернулась к камере тылом, натянув ткань. Блондинка игриво показала выпуклые части тела. Рудова потом примерила принтованную толстовку, но снова предстала с голыми ногами.
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Поклонники были удивлены. Многие осыпали комплиментами Рудову. «Ну ты прям красотка», «А лук получился молодежный», «Без юбки модно ходить?», «Вам подходит. Наклонился и все видно», «Классный лучок! А ваши ножки просто космос», «Какая вы шалунья», — стали писать пользователи Сети.