Наталья Рудова без юбки повернулась к камере, показав свои «аппетитные булочки»: игривая шалунья в деле

Примечательно, что Наталья на этот раз пополнила гардероб обновками. Она решила покрасоваться в в толстовке оверсайз. При этом актриса не надела юбку. Она повернулась к камере тылом, натянув ткань. Блондинка игриво показала выпуклые части тела. Рудова потом примерила принтованную толстовку, но снова предстала с голыми ногами.

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