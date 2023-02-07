Не такая идеальная, как казалось: Настасья Самбурская поделилась честным фото в мини-бикини без фильтров

На днях Самбурская решила пообщаться с поклонниками. Порой она отвечала на их вопросы. Актриса решила выложить фото, на котором предстала на пляже в мини-бикини. На архивном кадре у нее еще не было стальных мышц, а пятая точка выглядела не так идеально, как теперь. Настасья позировала с двумя детьми.

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