Не такая идеальная, как казалось: Настасья Самбурская поделилась честным фото в мини-бикини без фильтров

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она снимается в фильмах и сериалах. Порой артистка предпочитает посвящать время спорту. В свои 35 лет она не замужем, но мечтает о семье. При этом у актрисы большие запросы к женихам. Сама звезда успешна в карьере и не перестает работать над внешностью.
На днях Самбурская решила пообщаться с поклонниками. Порой она отвечала на их вопросы. Актриса решила выложить фото, на котором предстала на пляже в мини-бикини. На архивном кадре у нее еще не было стальных мышц, а пятая точка выглядела не так идеально, как теперь. Настасья позировала с двумя детьми.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что на снимке Настасью даже не сразу можно узнать. Многие признались, что раньше у нее была более женственная фигура. «Хороший вид», «А вы тут другая», «Когда фигура до спорта была лучше», «Ну тут вы человек! Чуть-чуть дряблости не мешает», — стали писать пользователи Сети.