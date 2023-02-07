«Вот это бедра раздались»: Бузова в юбке-рыбке и нюдовом топике блеснула фигурой «восьмеркой» перед Галустяном

На этот раз Бузова взяла с собой купальники, а также летние наряды. Она не скрывает, что к Новому году не похудела, поэтому стилисты пытаются хитростью маскировать ее лишний вес. Телеведущая поделилась кадрами со съемок. Она предстала в топе-хомуте нюдового цвета и юбке-рыбке с пайетками. Ольга продемонстрировала фигуру «восьмерку».

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