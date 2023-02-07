«Вот это бедра раздались»: Бузова в юбке-рыбке и нюдовом топике блеснула фигурой «восьмеркой» перед Галустяном

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых успешных персон в стране. В свои 37 лет артистка мечтает о семье и детях. А пока она погружена с головой в работу. Недавно блондинка снова уехала из России. Целый месяц она проведет в Африке, где стартовали съемки популярного шоу.
На этот раз Бузова взяла с собой купальники, а также летние наряды. Она не скрывает, что к Новому году не похудела, поэтому стилисты пытаются хитростью маскировать ее лишний вес. Телеведущая поделилась кадрами со съемок. Она предстала в топе-хомуте нюдового цвета и юбке-рыбке с пайетками. Ольга продемонстрировала фигуру «восьмерку».
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Вас ждут яркие участники, ваши любимые ведущие, потрясающие виды, новые испытания и неожиданные правила игры! Теперь у участников шоу не будет вообще никакой еды.
В новых испытаниях наши звезды будут зарабатывать монеты, и тратить их на свое усмотрение», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как преобразилась Ольга. С ней снова трудится в саванне Михаил Галустян. «Вот это бедра раздались», «Сколько у вас разница в росте?», «У Миши идеальный рост», «Ну вы смотритесь шикарно», — стали писать фанаты.
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды