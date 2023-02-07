«Ой, а где шортики?»: Нюша в раскинула ноги в шпагате, блеснув сокровенным (видео)

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Певица готовится выпустить новый трек. А пока она старательно занимается спортом. После вторых родов артистка пытается вернуться в форму. Она недавно уже хвасталась своей фигурой в мини-бикини.
На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с тренировки. Она занялась стрейчингом. Певица предстала на специальном устройстве для растяжки. Она эффектно раскинула ноги в шпагате. Артистка была в майке, а вот шортиков не было видно. Звезда с улыбкой стала потягивать носочки.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторых певица поразила своим смелым нарядом.
«Ну что за красотка», «Просто нет слов», «Шикарная растяжка», «Вот это шпагатик», «Ой, а где шортики?», «Вы словно тут без трусов», — стали писать пользователи Сети.