«Ой, а где шортики?»: Нюша в раскинула ноги в шпагате, блеснув сокровенным (видео)

На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с тренировки. Она занялась стрейчингом. Певица предстала на специальном устройстве для растяжки. Она эффектно раскинула ноги в шпагате. Артистка была в майке, а вот шортиков не было видно. Звезда с улыбкой стала потягивать носочки.

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