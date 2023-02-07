От текстиля до мебели: в России появится магазин с аналогами товаров IKEA

IKEA в 2022 году провела большую онлайн-распродажу в России и закрыла свои магазины. Теперь многие не знают, где покупать бюджетные товары для дома.

Однако уже скоро в России появится магазин с аналогами товаров IKEA. Отмечается, что его откроет белорусская компания Swed House.