От текстиля до мебели: в России появится магазин с аналогами товаров IKEA

IKEA в 2022 году провела большую онлайн-распродажу в России и закрыла свои магазины. Теперь многие не знают, где покупать бюджетные товары для дома.
Однако уже скоро в России появится магазин с аналогами товаров IKEA. Отмечается, что его откроет белорусская компания Swed House.
По словам представителя бренда Мамедали Касымова, первые шоурумы появятся на площади в 330 квадратных метров в торговом центре «Щелковский» в Москве. На радость россиянам, там будут представлены товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары.
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«В нашем магазине будут представлены товары, произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, и в России. Текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и качеству», — цитирует Мамедали РИА Новости.