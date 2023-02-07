«Сильно удивилась, что мой сыночек — ее папа»: Валерия показала умилительные кадры с подросшей внучкой и Арсением Шульгиным

Валерия уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать песни, сниматься в телевизионных шоу. На этот раз певица вернулась из отпуска, который привела с Иосифом Пригожиным в ОАЭ. Теперь у артистки снова загруженный график. Однако она старается свободное время уделять внучке Селин.
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На этот раз Валерия отправилась в ресторан с сыном Арсением Шульгиным. Он взял с собой кроху Селин. Девочка в платье непоседливо ерзала на папиных коленках. Как оказалось, певица решила объяснить внучке, как устроены родственные связи.
«Селинке пока все это не очень понятно. Сильно удивилась, что мой сыночек — ее папа», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на бабушку. Другие поразились тому, как возмужал Арсений. К слову, он ранее признавался, что хочет много детей. В 24 года сын артистки является успешным бизнесменом.