«Сильно удивилась, что мой сыночек — ее папа»: Валерия показала умилительные кадры с подросшей внучкой и Арсением Шульгиным

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На этот раз Валерия отправилась в ресторан с сыном Арсением Шульгиным. Он взял с собой кроху Селин. Девочка в платье непоседливо ерзала на папиных коленках. Как оказалось, певица решила объяснить внучке, как устроены родственные связи.