Анна Семенович дала мастер-класс по фигурному катанию в рамках марафона «Русский каток»

4 февраля в Лужниках состоялся «Зимний день московского спорта». Музыкальная атмосфера на мероприятии, организованном Департаментом спорта города Москвы, обеспечивалась «Русским радио» и радио DFM. В финале акции «Русский каток» приняла участие и знаменитая певица Анна Семенович — в прошлом фигуристка.

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Встречу с Анной и матер-класс по фигурному катанию от певицы выиграла Надежда Гладевич из Воронежа. Такая возможность была предоставлена участникам фотомарафона «Русский каток» на странице «Русского радио» в сети «Одноклассники». Победительница передала свой приз дочери, Елене Кумбатовой, и мастер-класс по фигурному катанию от Анны Семенович произвел на девушку сильное впечатление.