Елена Проклова вынуждена передвигаться при помощи трости

После перелома ноги Елена Проклова восстанавливается с трудом: она может передвигаться только при помощи трости, и это дается актрисе довольно сложно. В своем аккаунте Проклова выложила видео, которое снято в волгоградском отеле. На нем заметно, что ходить ей нелегко, но она старается не терять бодрости духа.

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Напомним, Елена Проклова неудачно упала, когда находилась на гастролях в Крыму. При этом она обратилась к врачам не сразу, а лишь на следующий день, после того как отыграла спектакль. Только тогда выяснилось, что у нее не ушиб, а перелом. Несмотря на это, актриса продолжала выходить на сцену, не желая срывать гастроли. По материалам издания РИА ФАН.