Родня оказалась под завалами: звезды сериала «Постучись в мою дверь» потеряли матерей и бабушек после землетрясения в Турции

А вот еще одна турецкая звезда, Керем Бюрсин, прикладывает силы, чтобы хоть чем-то помочь. Он публикуют информацию о пропавших. Актер не сказал, пострадал ли кто-то из его родных из-за землетрясения. Он попытался взбодрить своих соотечественников.

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«Наша боль так велика! Нужно объединяться! Разве эти бедствия, которые мы переживаем, эти боли не показывают это? Наши молитвы едины, наша боль едина, наша любовь едина. Выздоравливай скорее, моя Турция!» — написал Керем.

А вот актриса, которая сыграла в таких картинах, как «Новая жизнь» и «Черная любовь», Мелиса Аслы Памук, призналась, что под обломками у нее оказались больная бабушка и тетя. Она с тревогой писала, что не знает, в каком состоянии находится квартира, где были ее близкие в момент бедствия. Артистка молила о помощи. К счастью, вскоре она поделилась новостью, что обе ее родственницы выжили.