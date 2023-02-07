Родня оказалась под завалами: звезды сериала «Постучись в мою дверь» потеряли матерей и бабушек после землетрясения в Турции

6 февраля в Турции прошло несколько землетрясений. Природные катаклизмы оказались разрушительными. Пострадали десятки тысяч человек. А число жертв достигло отметки в 3432 и продолжает расти. Как оказалось, пострадали и родные звезд сериалов.
Башак Гюмюлджинелиоглу, сыгравшая в сериале «Постучись в мою дверь» Перил, опубликовала в Сети пост, где попросила помощи.
«Наша мама живет в районе Хатай <...> муниципальные кооперативные дома, A/З. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста», — написала актриса.
Башак Гюмюлджинелиоглу. Фото: соцсети звезды
Муж актрисы и коллега Чагры Чытанак тоже выложил пост. Он попросил помощи у властей, так как у него пропала мама. Она находится под завалами.
«Блок A/3, который был снесен на улице <...> в городе Антакья, — это квартира, в которой я родился и вырос. Там была моя мама!» — написал актер.
Чагры Чытанак. Фото: соцсети звезды
А вот еще одна турецкая звезда, Керем Бюрсин, прикладывает силы, чтобы хоть чем-то помочь. Он публикуют информацию о пропавших. Актер не сказал, пострадал ли кто-то из его родных из-за землетрясения. Он попытался взбодрить своих соотечественников.
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«Наша боль так велика! Нужно объединяться! Разве эти бедствия, которые мы переживаем, эти боли не показывают это? Наши молитвы едины, наша боль едина, наша любовь едина. Выздоравливай скорее, моя Турция!» — написал Керем.
А вот актриса, которая сыграла в таких картинах, как «Новая жизнь» и «Черная любовь», Мелиса Аслы Памук, призналась, что под обломками у нее оказались больная бабушка и тетя. Она с тревогой писала, что не знает, в каком состоянии находится квартира, где были ее близкие в момент бедствия. Артистка молила о помощи. К счастью, вскоре она поделилась новостью, что обе ее родственницы выжили.
Мелиса Аслы Памук. Фото: соцсети звезды