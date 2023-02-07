Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о состоянии своего здоровья

Борис Щербаков, недавно госпитализированный, сообщил о том, что ему уже гораздо лучше и что в скором времени его выпишут. Пока он продолжает проходить обследование в больнице.

«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут», — сказал артист по телефону.

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Поначалу, по его словам, врачи склонялись к диагнозу «ОРВИ с осложнением по части кардиологии», но потом, по результатам обследования, пришли к выводу, что это обычная простуда. Напомним, Борис Щербаков был госпитализирован 1 февраля, его сразу привезли в реанимацию, но потом врачи смогли стабилизировать состояние актера и перевели его в обычную палату. По материалам издания РИА ФАН.