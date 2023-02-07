«И это все, на что способен? Откуда такая ненависть»: известная актриса приложила уволенного из МХТ звезду «Кухни» Назарова

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Напомним, шеф-повар из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров оскандалился после своих гневных выпадов, связанных с ситуацией, происходящей в мире. Артист был уволен из МХТ имени Чехова, от сотрудничества с ним отказались создатели нового фильма «Двенадцать стульев», в котором Дмитрий Назаров должен был сыграть Кису Воробьянинова.