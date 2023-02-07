«И это все, на что способен? Откуда такая ненависть»: известная актриса приложила уволенного из МХТ звезду «Кухни» Назарова

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала агрессивное поведение своего коллеги, бывшего артиста МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова.
Татьяна Васильева искренне не понимает, что могло заставить Дмитрия Назарова, востребованного у режиссеров и публики актера, ранее выступавшего на патриотических мероприятиях, делать странные заявления о России.
«И это все, на что он способен? Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он на экране постоянно, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось?» — высказалась Татьяна Васильева в эфире программы «Самое время» на Первом канале.
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Напомним, шеф-повар из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров оскандалился после своих гневных выпадов, связанных с ситуацией, происходящей в мире. Артист был уволен из МХТ имени Чехова, от сотрудничества с ним отказались создатели нового фильма «Двенадцать стульев», в котором Дмитрий Назаров должен был сыграть Кису Воробьянинова.