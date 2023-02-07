«Трусики хоть надела?»: Ольга Бузова в одном халатике едва прикрыла зону бикини, кокетливо скрестив ножки (фото)

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает удивлять поклонников яркими образами. На этот раз артистка решила уехать в Африку на съемки популярного шоу. Целый месяц она проведет в саванне. А пока блондинка то красуется обнаженной в ванне, то гуляет в откровенных нарядах.
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На этот раз Ольга предстала в одном халатике. Ее готовили к съемкам, накладывая грим. Многие были поражены тому, что артистка сидела в кресле с голыми бедрами. Она кокетливо скрестила ножки, чтобы прикрыть сокровенное. Бузова была без макияжа и с падчами под глазами. Она любовалась собой. Однако поклонники решили, что звезда выбрала неудачный ракурс.
«Ой, ну еще бы в туалете сфоткалась», «Ну что творит?», «А под халатиком хоть есть одежда?», «Оля, уже все все видели», «Трусики хоть надела?», «Округлились бедра», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды