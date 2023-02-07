Михалкова после больницы трудно узнать: он сильно изменился

После перенесенного заболевания Никита Михалков стал выглядеть неузнаваемо. Врачи долго боролись за его здоровье, наконец, тяжелая двусторонняя пневмония была вылечена, и вот теперь режиссер появился на публике: пришел в театр на собственный спектакль. Вышедшего на сцену Никиту Сергеевича поначалу не узнали. В зале можно было услышать шепот: «Изменился до неузнаваемости».

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В самом деле, Михалков заметно осунулся и похудел, к тому же у него появилась бородка, нужная для роли. В конце спектакля Никита Сергеевич поблагодарил врачей, которые вернули его к жизни, а также поклонников, которые все это время за него волновались.