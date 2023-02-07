Поделилась первыми кадрами с дочкой: звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина стала мамой во второй раз

Алина Ланина является известной актрисой. Она прославилась благодаря ролям в сериалах «Тайны института благородных девиц», «Обручальное кольцо», а также именно она сыграла супругу Сильвестра Сергеева в ситкоме «СашаТаня». Примечательно, что артистка в октябре объявила о беременности. А 7 февраля она сообщила, что родила дочку.
На этот раз Ланина решила выложить трогательное видео. Она засняла крохотную ручку новорожденной малышки с браслетиком.
«24 января… будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые», — написала актриса.
Поклонники и друзья принялись поздравлять 33-летнюю звезду с радостным событием. К слову, это второй ребенок для Алины. У нее также растет двухлетний сын Лев.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, долгое время актриса не рассказывала о личной жизни. В 2020 году она сообщила, что уже замужем. Личность возлюбленного Ланина предпочитает скрывать. Однако известно, что он тоже имеет отношение к киноиндустрии.