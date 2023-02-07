Поделилась первыми кадрами с дочкой: звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина стала мамой во второй раз

На этот раз Ланина решила выложить трогательное видео. Она засняла крохотную ручку новорожденной малышки с браслетиком.

«24 января… будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые», — написала актриса.

Поклонники и друзья принялись поздравлять 33-летнюю звезду с радостным событием. К слову, это второй ребенок для Алины. У нее также растет двухлетний сын Лев.

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