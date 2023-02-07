Дочь Маши Шукшиной не общается с матерью два года

В студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Анна Трегубенко призналась, что с самого детства ей не хватало родительской ласки и внимания. Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной чувствовала себя нелюбимым ребенком. У ее мамы, телеведущей и актрисы Марии Шукшиной, четверо детей от разных мужей. 33-летняя Анна в семье самая старшая. У нее есть братья Макар, близнецы Фома и Фока.

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Вот уже два года Трегубенко не виделась с мамой. Дочка Шукшиной дала понять, что до сих пор держит обиду на близкого человека. Похоже, что телеведущая не приняла те метаморфозы с внешностью Анны, когда та нарастила мышечную массу.