Дочь Маши Шукшиной не общается с матерью два года

Дочь Маши Шукшиной не общается с матерью два года

Мария Шукшина с дочкой Анной Трегубенко. Фото: Борис Кудрявов / КП

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной отдалилась от семьи.

В студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Анна Трегубенко призналась, что с самого детства ей не хватало родительской ласки и внимания. Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной чувствовала себя нелюбимым ребенком. У ее мамы, телеведущей и актрисы Марии Шукшиной, четверо детей от разных мужей. 33-летняя Анна в семье самая старшая. У нее есть братья Макар, близнецы Фома и Фока. 

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Вот уже два года Трегубенко не виделась с мамой. Дочка Шукшиной дала понять, что до сих пор держит обиду на близкого человека. Похоже, что телеведущая не приняла те метаморфозы с внешностью Анны, когда та нарастила мышечную массу. 

Анна Трегубенко посещает спортзал. Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»

Для меня это очень больная тема взаимоотношений с мамой. Любые мои попытки в детстве просто подойти, обнять, поцеловать — каждый раз я не вовремя приходила к ней», — сетует дочка Марии Шукшиной.

Вот уже несколько лет внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезно занимается бодибилдингом. Это стало для нее спасением. 

«У меня произошла самая большая личная трансформация внутри — я себя очень сильно полюбила. Я вижу свою мечту в зеркале и вижу, что она сбылась», — заверила Трегубенко.

По материалам kp.ru.

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