Сдала, волосы растрепаны, сильно хромает: 69-летнюю Елену Проклову засняли с палочкой — ходит с опорой

В Сети появилось видео, доказывающее, что 69-летняя актриса Елена Проклова за последнее время заметно сдала.
Кадры были сделаны в отеле «Волгоград» одноименного города, где Елена Проклова поселилась во время гастролей. Актриса запечатлена передвигающейся по номеру отеля. Елена Проклова все время сутулится, а при ходьбе тянет за собой ногу. Передвигается Елена Проклова с опорой на трость.
В кадре ничто не указывает на то, что перед нами — звезда. Елена Проклова без макияжа и прически, она растрепана. Но при этом актриса прижимает к груди роскошный букет цветов.
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Елена Проклова восторгается номером, видом на храм из окна отеля. Поклонники, увидев, что Елена Проклова хромает, спрашивают у актрисы в комментариях в микроблоге, что случилось. Но звезда пока хранит молчание.
Напомним, актриса Елена Проклова получила травму ноги во время гастролей в Крыму. После чего некоторое время передвигалась в инвалидной коляске, но продолжала выступать.