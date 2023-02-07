Сдала, волосы растрепаны, сильно хромает: 69-летнюю Елену Проклову засняли с палочкой — ходит с опорой

В Сети появилось видео, доказывающее, что 69-летняя актриса Елена Проклова за последнее время заметно сдала.

Кадры были сделаны в отеле «Волгоград» одноименного города, где Елена Проклова поселилась во время гастролей. Актриса запечатлена передвигающейся по номеру отеля. Елена Проклова все время сутулится, а при ходьбе тянет за собой ногу. Передвигается Елена Проклова с опорой на трость.

В кадре ничто не указывает на то, что перед нами — звезда. Елена Проклова без макияжа и прически, она растрепана. Но при этом актриса прижимает к груди роскошный букет цветов.

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