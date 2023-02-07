«Ужас!»: Тарасова горько расплакалась, узнав печальные новости о Костомарове

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова горько расплакалась, когда узнала печальные новости о фигуристе Романе Костомарове. Спортсмену, к сожалению, врачи ампутировали стопу из-за агрессивной гангрены, так пишут в прессе.

«Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так. В больницу надо звонить», — заявила Татьяна Анатольевна журналистам.

Родственники пока официально не подтвердили информацию. Но, конечно, им сейчас не до этого.

Держись, спортсмен! Мы за тебя очень болеем!

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