«Сегодня выглядит странно»: Татьяна Брухунова поделилась снимком из Стамбула, который сделала незадолго до землетрясения

Звездная пара Евгений Петросян и Татьяна Брухунова провели несколько незабываемых дней в Стамбуле. Из Турции Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели буквально за несколько часов до начала страшного землетрясения.
Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться с подписчиками впечатлениями, оставшимися от поездки. В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, на котором позирует с зонтиком на фоне Босфора. Молодая женщина сделала оговорку, что сегодня подобные кадры могут показаться неуместными, но все же Татьяна Брухунова решила рассказать о дворце Топкапы и хранящихся там рядом мусульманских и христианских реликвиях.
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«Этот озорной снимок сделан на территории дворца Топкапы сегодня выглядит странно. В свете событий, что обрушились на Турцию вчера, наверное, даже неуместным. Но тем не менее я все же оставлю его здесь. В память о беззаботных днях, что пролетели у меня в Стамбуле, о красивом месте и уникальном памятнике архитектуры Османской империи. Здесь хранятся важнейшие мусульманские святыни - меч, плащ, пучок волос с бороды и отпечаток стопы пророка Мухаммеда. Несмотря на мусульманскую культуру, в Топкапы хранятся и христианские реликвии, которые попали сюда после завоевания Константинополя, например мумифицированная рука святого Иоанна Предтечи, которой он крестил Иисуса, и части черепа святого апостола Петра», - рассказала Татьяна Брухунова.
Напомним, в ночь на 6 февраля на территории Турции произошло мощное землетрясение. На данный момент известно о порядка четырех тысяч погибших, более двадцати тысяч человек ранены.