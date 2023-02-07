«Сегодня выглядит странно»: Татьяна Брухунова поделилась снимком из Стамбула, который сделала незадолго до землетрясения

Звездная пара Евгений Петросян и Татьяна Брухунова провели несколько незабываемых дней в Стамбуле. Из Турции Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели буквально за несколько часов до начала страшного землетрясения.

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться с подписчиками впечатлениями, оставшимися от поездки. В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, на котором позирует с зонтиком на фоне Босфора. Молодая женщина сделала оговорку, что сегодня подобные кадры могут показаться неуместными, но все же Татьяна Брухунова решила рассказать о дворце Топкапы и хранящихся там рядом мусульманских и христианских реликвиях.

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