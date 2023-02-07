«Разрешения не спросила!»: Гузеева вышла из себя на фоне нелепых слухов об эмиграции

Звезда экрана, актриса и телеведущая Лариса Гузеева эти февральские дни проводит вместе с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, в Израиле.
Из-за публикаций Ларисы Гузеевой в Сети с отдыха в Израиле общественность предположила, что Гузеева вслед за другими знаменитостями решила уехать из России. Тем более что работы на Первом канале у теледивы сейчас не так много, как раньше.
Ларису Гузееву домыслы об эмиграции вывели из себя. В соцсети она записала видеообращение, в котором отчитала досужих сплетников. Слова Лариса Гузеева, как обычно, тщательно не выбирала.
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«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве на берегу моря, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — сказала в кадре Лариса Гузеева.
Начала актриса общаться вполне миролюбиво, но потом не смогла сдержать эмоций.
«Какие же дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверное, должна была в письменном виде отпроситься. Можно было мне вот столько пахать и улететь на пять дней в безвизовую страну, теплую, к морю, или нельзя? Разрешения не спросила! [Дурачки]!» — высказалась Лариса Гузеева.