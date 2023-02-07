«Разрешения не спросила!»: Гузеева вышла из себя на фоне нелепых слухов об эмиграции

Звезда экрана, актриса и телеведущая Лариса Гузеева эти февральские дни проводит вместе с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, в Израиле.

Из-за публикаций Ларисы Гузеевой в Сети с отдыха в Израиле общественность предположила, что Гузеева вслед за другими знаменитостями решила уехать из России. Тем более что работы на Первом канале у теледивы сейчас не так много, как раньше.

Ларису Гузееву домыслы об эмиграции вывели из себя. В соцсети она записала видеообращение, в котором отчитала досужих сплетников. Слова Лариса Гузеева, как обычно, тщательно не выбирала.

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