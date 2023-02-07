Игорь Петренко намерен снизить сумму алиментов для сыновей Екатерины Климовой после выплаты многомиллионного долга

Актер Игорь Петренко намерен добиваться в суде понижения суммы алиментов на сыновей Корнея и Матвея, которые родились в его браке с Екатериной Климовой.
Перед Новым годом Игорь Петренко выплатил порядка шести миллионов рублей своим детям - это был накопившийся долг. Выплата была произведена после того, как судебные приставы предупредили Игоря Петренко о том, что он не сможет выехать за пределы России.
Этот же год Петренко начал с иска в суд, чтобы платить сыновьями от Климовой меньше. Договор о содержании совместных детей Петренко и Климова составляли в 2015-м году. За это время у Петренко появились новые обстоятельства, а именно, в браке с актрисой Кристиной Бродской родились три дочери, а значит, он имеет право платить меньше алиментов.
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«Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними — по 10% на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5», - прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.
Сергей Жорин добавил, что для снижения суммы алиментов суду недостаточно факта наличия других детей у отца, поскольку то не означает, что расходы на их содержание несет именно он. Кристине Бродской придется подать иск на взыскание алиментов с Игоря Петренко и получить на руки решение или судебный приказ.
По материалам «СтарХита».