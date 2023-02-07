Игорь Петренко намерен снизить сумму алиментов для сыновей Екатерины Климовой после выплаты многомиллионного долга

Актер Игорь Петренко намерен добиваться в суде понижения суммы алиментов на сыновей Корнея и Матвея, которые родились в его браке с Екатериной Климовой.

Перед Новым годом Игорь Петренко выплатил порядка шести миллионов рублей своим детям - это был накопившийся долг. Выплата была произведена после того, как судебные приставы предупредили Игоря Петренко о том, что он не сможет выехать за пределы России.

Этот же год Петренко начал с иска в суд, чтобы платить сыновьями от Климовой меньше. Договор о содержании совместных детей Петренко и Климова составляли в 2015-м году. За это время у Петренко появились новые обстоятельства, а именно, в браке с актрисой Кристиной Бродской родились три дочери, а значит, он имеет право платить меньше алиментов.

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