«Помалкивайте. Если там выступаете, сюда не возвращайтесь»: Татьяна Васильева обратилась к сбежавшим из России звездам

Звезда театра и кино, 75-летняя Татьяна Васильева дала понять, что ей не близка позиция знаменитостей, решивших бежать из России на фоне разворачивающихся мировых событий.
Татьяна Васильева готова попрощаться со всеми уехавшими за границу артистами в течении нескольких последних месяцев. Своим коллегам Татьяна Васильева прямо заявила, чтобы даже не думали возвращаться.
«Только помалкивайте. Если там выступаете, то сюда не надо возвращаться», - обратилась к знаменитостям Татьяна Васильева на программе Первого канала «Самое время».
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Высказалась Татьяна Васильева, в частности, и о Дмитрии Назарове, известном своими агрессивными выходками. Его демарши Татьяна Васильева назвала «бездарным лаем собачонки». Татьяна Васильева искренне недоумевает, чем был недоволен Дмитрий Назаров, который, по ее словам, постоянно был на экране и обласкан театральной публикой.