«Помалкивайте. Если там выступаете, сюда не возвращайтесь»: Татьяна Васильева обратилась к сбежавшим из России звездам

Звезда театра и кино, 75-летняя Татьяна Васильева дала понять, что ей не близка позиция знаменитостей, решивших бежать из России на фоне разворачивающихся мировых событий.

Татьяна Васильева готова попрощаться со всеми уехавшими за границу артистами в течении нескольких последних месяцев. Своим коллегам Татьяна Васильева прямо заявила, чтобы даже не думали возвращаться.