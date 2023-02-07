«В чем его ущемили? Он на экране, его любят»: Татьяна Васильева назвала демарш уволенного из МХТ Дмитрия Назарова «бездарным лаем собачонки»

Известная актриса Татьяна Васильева нелестно отозвалась о своем коллеге, недавно уволенном из МХТ имени Чехова, звезде сериала «Кухня» Дмитрии Назарове.
Татьяна Васильева недоумевает по поводу поведения артиста, который был востребован в России. Она не может объяснить себе мотивы поступков Дмитрия Назарова и ему подобных знаменитостей.
«И это все, на что он способен? Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он на экране постоянно, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось?» - высказала свое возмущение коллегой Татьяна Васильева в программе «Самое время» Первого канала.
Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press
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Напомним, Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ после своих агрессивных высказываний по поводу происходящего в мире. Пара уехала в Израиль, где весной даст концерты.