«В чем его ущемили? Он на экране, его любят»: Татьяна Васильева назвала демарш уволенного из МХТ Дмитрия Назарова «бездарным лаем собачонки»

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Напомним, Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ после своих агрессивных высказываний по поводу происходящего в мире. Пара уехала в Израиль, где весной даст концерты.