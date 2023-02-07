Савельева в трусиках-шортах со стразами засветила сокровенное: лишила дара речи поклонников

На этот раз Саша приняла участие в смелой фотосессии. Она позировала в блузке со стразами и трусиках-шортах. Певица подчеркнула свои изящные формы. Она оголила не только свои рельефные бедра, но и засветила интимный треугольник. Савельева не стала прикрывать и свое декольте.

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Поклонники были ошеломлены таким пикантным видом артистки. Многие лишились дара речи. «Ого, какая вы», «Девушка с перчинкой», «Не туго шортики сидят?», «Видно даже ваши ягодицы», «А фигурка поджарая», «Слов нет! Не помню вас в таких нарядах», — стали писать в Сети.