Дженнифер Лопес в прозрачном платье Gucci блеснула «аппетитками» на премии Грэмми: грустный Бен Аффлек затмил жену

Дженнифер Лопес уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых знаменитых исполнительниц. Певица устраивает грандиозные шоу. А в 53 года она может похвастаться подтянутой фигурой, которая выглядит не хуже, чем 30 лет назад. Не удивительно, что в 2022 году звезда вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась спустя годы.
На днях в США прошла премия «Грэмми», которую посетил даже Филипп Киркоров. На мероприятии собрались именитые персоны. Лопес появилась на публике в прозрачном платье Gucci с глубоким декольте и шлейфом. Роскошное колье, крупные серьги кольца Bulgari дополняли ее образ. Певица блеснула своими бедрами и другими округлостями фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети звезды
Многие заметили, что Бен был грустным. Он сопровождал супругу, но у гостей сложилось впечатление, что идти на премию его вынудила жена. «Она его тащит прям», «Он не поцеловал, а клюнул ее», «Ой, она роскошная», «Любимая парочка», «Бен прям с лицом настоящего мужа», «Сколько мук на его лице!» — стали писать в Сети.