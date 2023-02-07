Дженнифер Лопес в прозрачном платье Gucci блеснула «аппетитками» на премии Грэмми: грустный Бен Аффлек затмил жену

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Американская певица в роскошном наряде сразила всех на церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми». Однако в центре внимания оказался и ее возлюбленный.

Дженнифер Лопес уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых знаменитых исполнительниц. Певица устраивает грандиозные шоу. А в 53 года она может похвастаться подтянутой фигурой, которая выглядит не хуже, чем 30 лет назад. Не удивительно, что в 2022 году звезда вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась спустя годы.

На днях в США прошла премия «Грэмми», которую посетил даже Филипп Киркоров. На мероприятии собрались именитые персоны. Лопес появилась на публике в прозрачном платье Gucci с глубоким декольте и шлейфом. Роскошное колье, крупные серьги кольца Bulgari дополняли ее образ. Певица блеснула своими бедрами и другими округлостями фигуры. 

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети звезды

Многие заметили, что Бен был грустным. Он сопровождал супругу, но у гостей сложилось впечатление, что идти на премию его вынудила жена. «Она его тащит прям», «Он не поцеловал, а клюнул ее», «Ой, она роскошная», «Любимая парочка», «Бен прям с лицом настоящего мужа», «Сколько мук на его лице!» — стали писать в Сети.

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