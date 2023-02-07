Дженнифер Лопес в прозрачном платье Gucci блеснула «аппетитками» на премии Грэмми: грустный Бен Аффлек затмил жену

На днях в США прошла премия «Грэмми», которую посетил даже Филипп Киркоров. На мероприятии собрались именитые персоны. Лопес появилась на публике в прозрачном платье Gucci с глубоким декольте и шлейфом. Роскошное колье, крупные серьги кольца Bulgari дополняли ее образ. Певица блеснула своими бедрами и другими округлостями фигуры.

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