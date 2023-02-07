Нюша в крохотных шортах пришла на детский праздник: обнажила свои мощные бедра прямо на публике

Певица Нюша в последние годы погружена в свою семью. Артистка строит отношения с Игорем Сивовым, которому уже подарила двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако в последнее время звезда все чаще носит смелые наряды.
Одни поклонники считают, что Нюша хвастается тем, как похудела после вторых родов. Другие считают, что она хочет утереть нос мужу, который изменил ей два года назад. Артистка простила Сивова. Примечательно, что на днях пара побывала на празднике у Виктории Лопыревой, которая с размахом отметила день рождения сына.
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Нюша появилась на вечеринке в рубашке на узле и крохотных шортах. Она блеснула своими мощными бедрами.
Нюша и Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
К слову, Виктория тоже была в коротких шортах. Однако певица ее затмила. Поклонники, к слову, подозревали, что Сивов изменил жене с Лопыревой. Однако это оказалось только слухами. Недавно Нюша даже отдохнула с ней на Мальдивах.