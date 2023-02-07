Нюша в крохотных шортах пришла на детский праздник: обнажила свои мощные бедра прямо на публике

Одни поклонники считают, что Нюша хвастается тем, как похудела после вторых родов. Другие считают, что она хочет утереть нос мужу, который изменил ей два года назад. Артистка простила Сивова. Примечательно, что на днях пара побывала на празднике у Виктории Лопыревой, которая с размахом отметила день рождения сына.

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Нюша появилась на вечеринке в рубашке на узле и крохотных шортах. Она блеснула своими мощными бедрами.