«Подберите слюнки»: Муцениеце в облегающих лосинах бесстыдно выставила свои напряженные «булочки» напоказ

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она построила успешную карьеру. А вот в личной жизни у нее пока затишье. После развода с Павлом Прилучным она лишь недавно стала активно проводить время с парнями.
Актриса хвасталась, что с ней знакомится рекордное количество мужчин. Звезда в свою очередь дразнит их смелыми кадрами.
На этот раз Агата решила начать день с тренировки. Она облачилась в топик и лосины. Актриса старательно делала упражнения. Тренер не устоял и заснял ее со всех сторон. Экс-жена Прилучного выставила напоказ свой тыл. Муцениеце продемонстрировала округлую пятую точку. Она изящно вставала на носочки и опускалась вниз.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Паша вас был недостоин», «Ну какая вы шикарная», «Такие аппетитные формы», «Подберите слюнки», «Эти булочки с пылу с жару», «Какая у вас талия», «Ну прям идеальные объемы», — стали писать пользователи Сети.