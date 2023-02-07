«Подберите слюнки»: Муцениеце в облегающих лосинах бесстыдно выставила свои напряженные «булочки» напоказ

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она построила успешную карьеру. А вот в личной жизни у нее пока затишье. После развода с Павлом Прилучным она лишь недавно стала активно проводить время с парнями.

Актриса хвасталась, что с ней знакомится рекордное количество мужчин. Звезда в свою очередь дразнит их смелыми кадрами.