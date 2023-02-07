«Плохо повлияло на ребенка»: Яна Чурикова рассказала, как ее дочка пережила развод родителей

В новом интервью Яна рассказала, что рада тому, какое образование получает ее наследница и восхищается музыкальным вкусом. Она также похвалила людей, которым удается 10-летиями сохранять брак. Телеведущая не скрывает, что развод отразился на ее дочке.

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