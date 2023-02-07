«Плохо повлияло на ребенка»: Яна Чурикова рассказала, как ее дочка пережила развод родителей

Яна Чурикова много лет работает на телевидении. Она зачастую становится ведущей шоу, концертов и разных мероприятий. Яна выглядит всегда броско. О личной жизни она говорит редко. За ее плечами два брака. У нее растет дочка Таисия, рожденная от Дениса Лазарева. Сейчас девочке уже 13 лет. Оказалось, что она слушает музыку, которую в юности слушала ее мама.
В новом интервью Яна рассказала, что рада тому, какое образование получает ее наследница и восхищается музыкальным вкусом. Она также похвалила людей, которым удается 10-летиями сохранять брак. Телеведущая не скрывает, что развод отразился на ее дочке.
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«Это, конечно, плохо повлияло на ребенка. Был 15-й год. Я бы не хотела сказать чего-то такого, что бы доставило ребенку еще большую травму, поэтому буду говорить обтекаемо. Я очень рада, что мы с Денисом как родители присутствуем в Тасиной жизни и продолжаем пытаться составлять единое целое ее родителей.
Ничего, что у нас у обоих другая жизнь. Я очень благодарна Денису, что он тоже так считает», – рассказала Чурикова для YouTube-канала FAMETIME TV.