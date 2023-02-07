43-летняя Боня в купальнике свела с ума поклонников: тонкая талия и изящные бедра

Еще недавно Боня была в США, где взбиралась в горы. Теперь она устроила себе отпуск на Мальдивах. Светская львица успела загореть. 6 февраля она решила поплавать в океане. Телеведущая запечатлелась в черном тугом купальнике. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру.

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Поклонники были сражены тем, как Виктория выглядит в 43 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто слов нет», «Какая у вас крутая фигурка», «Животик плоский», «Какие ноги красивые», «Тут талия прям бросается в глаза», «Вы русалка», — стали писать в Сети.