«Как-то они ухитрялись»: Яна Чурикова раскрыла секрет об интимной жизни на «Фабрике звезд»

На «Фабрике звезд» случались романтические истории. Яна вспомнила про свадьбу Ирины Дубцовой и Романа Черницына. Когда телеведущую спросили, были ли на проекте пиар-романы, она отметила, что такое невозможно, так как это была бы плохая игра актеров. Однако Чурикова отметила, что искре помогали разгореться. Она напомнила про красивый роман Тимати и Алексы.

«Принцип работы реалити-шоу – если видишь искру, то помоги ей разгореться. Я вообще считаю, что Арсений Бородин и Юлечка Лысенко – это одна из самых красивых пар в истории «Фабрики», – поделилась Яна.

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Она не стала утаивать, что иногда с помощью монтажа создавались драматические ситуации. А вот про интимную жизнь фабрикантов Чурикова только слышала.