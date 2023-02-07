«Как-то они ухитрялись»: Яна Чурикова раскрыла секрет об интимной жизни на «Фабрике звезд»

Яна Чурикова продолжает быть популярной ведущей. Ее приглашают вести не только премии и шоу, но и концерты. Многие зрители знают ее благодаря шоу «Фабрика звезд», которое она ведет много лет. И даже спустя время многие нюансы съемок этого проекта остаются тайной. Об этом периоде в жизни звезда рассказала в новом интервью.
На «Фабрике звезд» случались романтические истории. Яна вспомнила про свадьбу Ирины Дубцовой и Романа Черницына. Когда телеведущую спросили, были ли на проекте пиар-романы, она отметила, что такое невозможно, так как это была бы плохая игра актеров. Однако Чурикова отметила, что искре помогали разгореться. Она напомнила про красивый роман Тимати и Алексы.
«Принцип работы реалити-шоу – если видишь искру, то помоги ей разгореться. Я вообще считаю, что Арсений Бородин и Юлечка Лысенко – это одна из самых красивых пар в истории «Фабрики», – поделилась Яна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она не стала утаивать, что иногда с помощью монтажа создавались драматические ситуации. А вот про интимную жизнь фабрикантов Чурикова только слышала.
«Ребята говорят, что был. Но я не видела. Как-то они ухитрялись, что мы ничего не видели. Но с другой стороны, зачем мы смотреть должны? Я подводки делала, мне вот всю жизнь посмотреть, чтобы поймать: когда же они там начнут? Ну для этого другие шоу есть», – пояснила она для YouTube-канала FAMETIME TV.