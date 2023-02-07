Самбурская обнажила свои «спелые дыньки»: похвасталась нескромным размером (фото)

На этот раз Самбурская решила пообщаться с поклонниками. Однако некоторые вопросы ее повеселили. Актриса опубликовала фото, на котором позировала в черном купальнике. Она оголила свою пышную грудь. Лямки лифчика сильно натянулись от веса ее прелестей.

«Как полюбить свою маленькую грудь?» – спросила ее подписчица. «А мне откуда знать..» – заявила Настасья.

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Некоторые поклонники решили, что актриса была резка, а своим фото решила утереть нос всем, у кого нет таких форм.