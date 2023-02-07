Чурикова о работе с певицей МакSим на шоу: «Ей физически непросто»

Яна Чурикова знакома публике, так как больше 20 лет работает на телевидении. Недавно она стала ведущей шоу «Голос. Дети». В новом интервью Яна рассказала, как ей было волнительно занимать место Дмитрия Нагиева. Она также впервые имела опыт с детьми и призналась, что порой даже ей было сложно сдержать слезы.
Также Чурикова отметила, что зрители видят далеко не всю работу наставников. Она честно призналась, что многое в эфир просто не попадает. Ее восхитил Баста, который не раз становился лучшим наставником. Телеведущая поразилась тому, как Егор Крид раскрыл свой отцовский инстинкт. А также она отметила работу певицы МакSим.
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«Марина (настоящее имя певицы, - Прим. ред.) – она меня вообще потрясла! особенно зная, что ей пришлось пережить в последнее время. Ей физически непросто выдерживать все длительные съемки. То сколько любви Марина отдает ребятам – это очень здорово», – поделилась Яна для YouTube-канала FAMETIME TV.
Яна Чурикова и Лаура Джугелия. Фото: кадр из YouTube-канала FAMETIME TV.
Также она отметила, что дети с радостью шли к певице, как к наставнице. Яна считает, что МакSим поет те песни, которые не потеряют актуальности. Напомним, что артистка тяжело переболела коронавирусом. Она лежала в больнице с поражение легких около 80%. Однако врачи смогли поставить ее на ноги.