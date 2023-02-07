Чурикова о работе с певицей МакSим на шоу: «Ей физически непросто»

Также Чурикова отметила, что зрители видят далеко не всю работу наставников. Она честно призналась, что многое в эфир просто не попадает. Ее восхитил Баста, который не раз становился лучшим наставником. Телеведущая поразилась тому, как Егор Крид раскрыл свой отцовский инстинкт. А также она отметила работу певицы МакSим.

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