Бородина в тугом боди обнажила свои «аппетитки» в пустыне: бахрома колосится в «межножье»

На этот раз Ксения устроила откровенную фотосессию. Она покрасовалась в черном тугом боди с бахромой ниже талии. Телеведущая оголила свои бедра и пышную грудь в пустыне. Она грациозно прыгала и бегала, демонстрируя фигуру во всей красе.

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Бородина. Многие с трудом поверили, что через месяц ей исполнится 40 лет. «Ого, какая вы штучка», «Это очень красиво», «Бахрома прям там висит! Не лучший выбор», «Такая вы сочная», «Формы прям аппетитные», — стали писать в Сети.