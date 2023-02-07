Нюша в платье в облипку блеснула своим «сочным» тылом: повернулась к народу «сдобой», сразив наповал

Нюша уже давно выступает на сцене. Однако за последние годы ее жизнь изменилась. Певица сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. Она подарила ему двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка старается хорошо выглядеть. Два года назад она пережила измену мужа, но простила его. Однако поклонники заметили, что одеваться звезда стала откровеннее.
Уже почти год Нюша живет в Дубае. Она предпочитает носить смелые луки. На этот раз певица сменили купальник на силуэтное платье. Примечательно, что на этот раз она подчеркнула свои аппетитные формы. Артистка повернулась к народу пятой точкой. Она сразила им видом свих пышных формы. Платье едва не треснуло в самом интересном месте.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако многие посчитали, что после измены мужа она слишком часто публикует откровенные кадры. «Фигура — космос», «Вот это пятая точка», «Больше нечего показать?», «Скоро вся страничка будет снимках только ореха», «Ох, как можно было вам изменить?» — стали писать в Сети.