Нюша в платье в облипку блеснула своим «сочным» тылом: повернулась к народу «сдобой», сразив наповал

Уже почти год Нюша живет в Дубае. Она предпочитает носить смелые луки. На этот раз певица сменили купальник на силуэтное платье. Примечательно, что на этот раз она подчеркнула свои аппетитные формы. Артистка повернулась к народу пятой точкой. Она сразила им видом свих пышных формы. Платье едва не треснуло в самом интересном месте.

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