Лиза Арзамасова засняла подросшего сына в пижамке за играми в спальне: показал задатки строителя

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Недавно она также начала сниматься в продолжении ситкома «Папины дочки». Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Она уже больше года наслаждается статусом мамы. Лиза растит своего сына Льва. Мальчик часто появляется с родителями на публике.
На этот раз Лиза поделилась умилительным домашним видео. Она подловила сына, который в пижамке сидел на полу и собирал «Лего». Мальчик сам подбирал детальки и даже собирал их по всей комнате. Он уже сам умеет ходить, садиться и вставать. Лев улыбался, когда смотрел на маму. Оказалось, что ему нравится строить башни.
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«И так минут по 40 в день… А вы говорите: «фигурист», «артист». Может, это будущий строитель?» – отметила Арзамасова.
Поклонники были растроганы. Многие осыпали мальчика комплиментами. «Какой чудесный парень», «Смотрю и умиляюсь», «Он будет создателем», «Какой же он милый», «Это прекрасно», — стали писать в Сети.