Лиза Арзамасова засняла подросшего сына в пижамке за играми в спальне: показал задатки строителя

На этот раз Лиза поделилась умилительным домашним видео. Она подловила сына, который в пижамке сидел на полу и собирал «Лего». Мальчик сам подбирал детальки и даже собирал их по всей комнате. Он уже сам умеет ходить, садиться и вставать. Лев улыбался, когда смотрел на маму. Оказалось, что ему нравится строить башни.

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