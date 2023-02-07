Актриса не одной роли: Сальма Хайек пожаловалась на свою красоту, которая мешала ей в кинокарьере

Голливудская красавица Сальма Хайек заявила, что ее сексуальность только мешала ей в кинокарьере. Дива пожаловалась, что в самом начале своего актерского пути режиссеры видели в ней лишь обольстительную красотку и не желали утверждать роли с другими типажами.

При этом Хайек несколько лет мечтала сыграть в комедии, но никто не видел ее в таком фильме. До тех пор, пока она не встретила другого голливудского актера, изменившего ее жизнь.