Актриса не одной роли: Сальма Хайек пожаловалась на свою красоту, которая мешала ей в кинокарьере

Голливудская красавица Сальма Хайек заявила, что ее сексуальность только мешала ей в кинокарьере. Дива пожаловалась, что в самом начале своего актерского пути режиссеры видели в ней лишь обольстительную красотку и не желали утверждать роли с другими типажами.
При этом Хайек несколько лет мечтала сыграть в комедии, но никто не видел ее в таком фильме. До тех пор, пока она не встретила другого голливудского актера, изменившего ее жизнь.
«Я всегда хотела сниматься в комедиях, но мне не давали. Я не могла получить такую роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который утвердил меня в комедию, но мне уже было за сорок!» - рассказала она в интервью изданию GQ.
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После нашумевшего фильма «От заката до рассвета» Сальме снова и снова предлагали роли стриптизерши. Кроме того, она неоднократно появлялась в списках «самых сексуальных» и «самых красивых» женщин. Однако спустя много лет она наконец-то смогла исполнить свою давнюю мечту и поэтому чувствует себя счастливой.