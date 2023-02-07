Рудова в тонком лифчике засветила свои напряженные «вишенки» на камеру: бесстыдно схватилась за шортики

Наталья Рудова много лет снимается в кино. Поклонники следят за жизнью актрисы, которая в свои 39 лет не замужем. Она часто носит короткие платья и без стеснения оголяется на камеру. Артистка часто оказывается в компании состоятельных мужчин. О своих романах блондинка предпочитает умалчивать.
На этот раз Наталья решила поделиться домашний кадр. Она покрасовалась в крохотных джинсовых шортах. Блондинка оголила не только свой плоский живот. Она в тонком лифе блеснула пышной грудью. Актриса не смогла скрыть свои интимные прелести. Рудова схватилась рукой за шорты, позируя на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что Наталья взбудоражила их. «Ох, какая вы», «Таким телом и я бы хвасталась», «Грудь просто роскошная», «Ой, ваши кнопочки видно», «До чего вы хороши», «Просто красотка», «Тут есть на что посмотреть», «Минимум одежды, как всегда», — стали писать в Сети.