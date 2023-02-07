«Вот это налились дыньки»: пополневшая Ольга Бузова не уместила грудь в слишком маленький лифчик (фото)

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка недавно снова уехала в Африку на съемки нового сезона популярного шоу. Она успевает нежится в ванне, делиться пикантными кадрами и гулять в откровенных нарядах. Новое фото звезды удивило поклонников.
Накануне Ольга искупалась в бассейне. Она запечатлелась в крохотном купальнике цвета салата. Телеведущая блеснула широкими бедрами и животиком. Однако лиф оказался маловат, поэтому артистка засветила налившуюся грудь. Бузова не скрыла пополневшие формы. Однако поклонники пришли в восторг.
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«Формы стали женственными», «Вот это бедра раздались», «Прям аппетитная», «Вот это налились дыньки», «Тут прям женщина-вамп», «Какие формы! Ауф» «Оля, вот это ты преобразилась», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды