«Вот это налились дыньки»: пополневшая Ольга Бузова не уместила грудь в слишком маленький лифчик (фото)

Накануне Ольга искупалась в бассейне. Она запечатлелась в крохотном купальнике цвета салата. Телеведущая блеснула широкими бедрами и животиком. Однако лиф оказался маловат, поэтому артистка засветила налившуюся грудь. Бузова не скрыла пополневшие формы. Однако поклонники пришли в восторг.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Формы стали женственными», «Вот это бедра раздались», «Прям аппетитная», «Вот это налились дыньки», «Тут прям женщина-вамп», «Какие формы! Ауф» «Оля, вот это ты преобразилась», — стали писать в Сети.