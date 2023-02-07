«Сфоткалась полуобнаженная»: Агата Муцениеце кокетливо продемонстрировала свои «сладкие персики» в лифчике

На этот раз Агата устроила день красоты. Она отправилась на массаж. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых позировала в белье. Она блеснула своим упругим декольте. Артистка продемонстрировала интимную родинку. Потом Муцениеце призналась, что сокровенное постеснялась показать.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«А еще я конечно сфоткалась на массаже, полуобнаженная, но стесняюсь выложить. Подумала, что это красиво, но переборчик. Живите с этим теперь», – заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами.