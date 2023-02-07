«Сфоткалась полуобнаженная»: Агата Муцениеце кокетливо продемонстрировала свои «сладкие персики» в лифчике

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она жила в браке с Павлом Прилучным, но почти три года назад они развелись. Актриса теперь чаще снимается в новых проектов. Ей удалось похудеть, а также обновить гардероб. Все чаще она хвастается своей фигурой в купальнике. В 33 гола звезда не перестает работать над собой.
На этот раз Агата устроила день красоты. Она отправилась на массаж. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых позировала в белье. Она блеснула своим упругим декольте. Артистка продемонстрировала интимную родинку. Потом Муцениеце призналась, что сокровенное постеснялась показать.
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«А еще я конечно сфоткалась на массаже, полуобнаженная, но стесняюсь выложить. Подумала, что это красиво, но переборчик. Живите с этим теперь», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды