Рудова в платье не по размеру обнажила «сладкие» полушария груди: все прелести на виду

На этот раз Рудова вернулась в Москву после отпуска. Однако дома она щеголяет в летних нарядах. На этот раз актриса покрасовалась в кукольном платье с цветочным принтом. Она кокетливо улыбнулась, позируя на камеру. Наталья оголила округлые полушария груди. Декольте провисло под тяжестью ее «красоты».

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