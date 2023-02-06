Рудова в платье не по размеру обнажила «сладкие» полушария груди: все прелести на виду

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством ролей. Блондинка играла с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. А вот о личной жизни актриса умалчивает. Однако в 39 лет она продолжает следить за фигурой и постоянно носит пикантные наряды.
На этот раз Рудова вернулась в Москву после отпуска. Однако дома она щеголяет в летних нарядах. На этот раз актриса покрасовалась в кукольном платье с цветочным принтом. Она кокетливо улыбнулась, позируя на камеру. Наталья оголила округлые полушария груди. Декольте провисло под тяжестью ее «красоты».
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие ее осыпали комплиментами. «До чего хороша», «Просто богиня», «Ох, вот это фигурка», «А декольте смелое», «Ваши сладости не скрыть», «Платье не по размеру», «Наталья, у вас декольте убегает», — стали писать пользователи Сети.