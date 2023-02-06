Бородина оголила изящные бедра, распахнув халат: показала свои упругие прелести на пляже

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая выложила пикантное фото, восхитив поклонников.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Но ей не удалось обрести счастье в личной жизни. Она развелась с Курбаном Омаровым. Теперь Ксения не рассказывает о новых романах. Она в 39 лет старается хорошо выглядеть, уделяя особое внимание фигуре. 

Недавно Бородина улетела отдыхать в Дубай. Она проводит время с подругами. Телеведущая устраивает шопинг, катается на дорогих машинах и веселится в ресторанах. На этот раз она поделилась пляжным фото. Ксения решила оголить свои достоинства. Она распахнула халат, блеснув фигурой в купальнике. Звезда оголила изящные бедра и засветила декольте.

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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Однако многие отметили, что у нее странно выглядят губы. «И зачем это полуголое фото», «А рот обязательно так делать?», «Губы такие пухлые, что не смыкаются», «Фигура хороша, но такое не естественное лицо», «Шикарно выглядите в своем возрасте», — стали писать в Сети.

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