Бородина оголила изящные бедра, распахнув халат: показала свои упругие прелести на пляже

Недавно Бородина улетела отдыхать в Дубай. Она проводит время с подругами. Телеведущая устраивает шопинг, катается на дорогих машинах и веселится в ресторанах. На этот раз она поделилась пляжным фото. Ксения решила оголить свои достоинства. Она распахнула халат, блеснув фигурой в купальнике. Звезда оголила изящные бедра и засветила декольте.

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