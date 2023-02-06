«У меня отвалилась челюсть»: Яна Чурикова призналась, что Егор Крид на шоу раскрыл свои отцовские инстинкты

Яна Чурикова уже больше 20 лет работает на телевидении. Она не так давно снова стала появляться в эфире. Ей доверили роль ведущей шоу «Голос. Дети». По словам самой Яны, ее пригласил Юрий Аксюта. При этом она отметила, что не знает, кто будет вести проект в будущем. Ей удалось влиться в коллектив.
В новом сезоне обновился и состав наставников. В кресле снова оказались Баста и Егор Крид, а вот певица Максим впервые села в красное кресло. По словам Яны, именно Баста остается настоящим примером для многих и очень хорошо ладит с детьми. Однако ее удивил исполнитель хита «Самая, самая».
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«Всех наставников тоже чикают. Диалоги наставников гораздо длиннее, чем то, что видит зритель в итоге. То, как отредактировали наставников, и Егора, и Марину, я считаю, что это чуть-чуть забирает ощущение того, какие наставники на самом деле. Эфир не резиновый. Ну не вставишь туда все. Я прям была удивлена.
Мне казалось, что Егор Крид это человек не про отцовские инстинкты. Но когда я увидела, как он работает с детьми, у меня отвалилась челюсть. То что я вижу, меня очень радует и заставляет включить бабушку бумера и сказать: „Ну Егорушка, когда же свои! Ну когда?“
Извините меня за это. Это круто наблюдать, как молодой челок общается с детьми», — высказалась звезда для YouTube-канала FAMETIME TV.