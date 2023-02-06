«У меня отвалилась челюсть»: Яна Чурикова призналась, что Егор Крид на шоу раскрыл свои отцовские инстинкты

В новом сезоне обновился и состав наставников. В кресле снова оказались Баста и Егор Крид, а вот певица Максим впервые села в красное кресло. По словам Яны, именно Баста остается настоящим примером для многих и очень хорошо ладит с детьми. Однако ее удивил исполнитель хита «Самая, самая».

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