«У меня отвалилась челюсть»: Яна Чурикова призналась, что Егор Крид на шоу раскрыл свои отцовские инстинкты

Егор Крид

Егор Крид. Фото: Global Look Press

Телеведущая отметила, что зрителям не показывают, какой Егор Крид на самом деле. Она уверена, что певец станет заботливым папой.

Яна Чурикова уже больше 20 лет работает на телевидении. Она не так давно снова стала появляться в эфире. Ей доверили роль ведущей шоу «Голос. Дети». По словам самой Яны, ее пригласил Юрий Аксюта. При этом она отметила, что не знает, кто будет вести проект в будущем. Ей удалось влиться в коллектив. 

В новом сезоне обновился и состав наставников. В кресле снова оказались Баста и Егор Крид, а вот певица Максим впервые села в красное кресло. По словам Яны, именно Баста остается настоящим примером для многих и очень хорошо ладит с детьми. Однако ее удивил исполнитель хита «Самая, самая». 

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«Всех наставников тоже чикают. Диалоги наставников гораздо длиннее, чем то, что видит зритель в итоге. То, как отредактировали наставников, и Егора, и Марину, я считаю, что это чуть-чуть забирает ощущение того, какие наставники на самом деле. Эфир не резиновый. Ну не вставишь туда все. Я прям была удивлена.

Мне казалось, что Егор Крид это человек не про отцовские инстинкты. Но когда я увидела, как он работает с детьми, у меня отвалилась челюсть. То что я вижу, меня очень радует и заставляет включить бабушку бумера и сказать: „Ну Егорушка, когда же свои! Ну когда?“

Извините меня за это. Это круто наблюдать, как молодой челок общается с детьми», — высказалась звезда для YouTube-канала FAMETIME TV.

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