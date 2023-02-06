«Шок-контент»: Яна Чурикова раскрыла секреты шоу «Голос. Дети»

Яна Чурикова является одной из самых известных телеведущих. Она работает на ТВ уже больше 20 лет. Многие зрители ее знают, как ведущую шоу «Фабрика звезд». А недавно она заняла место ведущей в шоу «Голос. Дети». В новом интервью Яна призналась, что впервые попала в сложившийся коллектив. Она также отдала дань Дмитрию Нагиеву, который раньше вел это шоу.
Также Чурикова призналась, что готовилась к съемкам, читала книги, так как работать с маленькими детьми особенно сложно.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
«Шок-контент! Я просто была в шоке, потому что это большое количество детей. Я вообще не поняла, что произошло. А в конце ты пишешь подводки. Это происходит на сцене, ты в костюмчике. И когда ты пишешь, мы не знаем в каком порядке пойдут номера, в какой выпуск кто попадет.
Это уже потом редакторы на монтаже все выбирают. Не знаю, могу я это рассказывать? Ну я уже рассказала. Это добавляет драматургии», — поделилась Яна в YouTube-канале FAMETIME TV.
По словам телеведущей, ее также много вырезают. Она старается окутать детей вниманием. По ее словам, многие члены команды уделяют время маленьким участникам, но этого зрители не видят.
Яна Чурикова и Лаура Джугелия. Фото: YouTube-канала FAMETIME TV.