«Шок-контент»: Яна Чурикова раскрыла секреты шоу «Голос. Дети»

Также Чурикова призналась, что готовилась к съемкам, читала книги, так как работать с маленькими детьми особенно сложно.

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«Шок-контент! Я просто была в шоке, потому что это большое количество детей. Я вообще не поняла, что произошло. А в конце ты пишешь подводки. Это происходит на сцене, ты в костюмчике. И когда ты пишешь, мы не знаем в каком порядке пойдут номера, в какой выпуск кто попадет. Это уже потом редакторы на монтаже все выбирают. Не знаю, могу я это рассказывать? Ну я уже рассказала. Это добавляет драматургии», — поделилась Яна в YouTube-канале FAMETIME TV.

По словам телеведущей, ее также много вырезают. Она старается окутать детей вниманием. По ее словам, многие члены команды уделяют время маленьким участникам, но этого зрители не видят.