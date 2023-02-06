Брови нитью, блеклые губы, лицо в прыщах: как Юля Салибекова выглядела на «Доме-2» и что стало с ее внешностью после развода

Юлия Салибекова пришла на проект «Дом-2» юной 22-летней девушкой. Было это в октябре 2010 года. Тогда она носила девичью фамилию - Колисниченко и на телестройке отжигала вместе с сестрой-близняшкой Катей.
Тогда Юлия Салибекова внешне была антиподом себе нынешней. У нее были пухлые щечки, брови - тонкой нитью, губы блеклые и не такие манящие, проблемная кожа лица - в прыщах и буграх.
Еще во время участия в проекте Юлия Салибекова начала работать над своей внешностью и продолжила это делать после.
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К 34-м годам Юлия Салибекова развелась с мужем Тиграном, которому родила троих сыновей, и сделала попытку стать эффектной женщиной. Теперь у нее широкие брови, пухлые губы, изменилось состояние кожи. Юлия Салибекова обожает экспериментировать с цветом волос и прической. Сейчас она блондинка, что категорически не нравится ее подписчикам. Они утверждают, что белые волосы делают образ Юлии Салибековой негармоничным и дешевым.