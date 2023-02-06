Брови нитью, блеклые губы, лицо в прыщах: как Юля Салибекова выглядела на «Доме-2» и что стало с ее внешностью после развода

Юлия Салибекова пришла на проект «Дом-2» юной 22-летней девушкой. Было это в октябре 2010 года. Тогда она носила девичью фамилию - Колисниченко и на телестройке отжигала вместе с сестрой-близняшкой Катей.

Тогда Юлия Салибекова внешне была антиподом себе нынешней. У нее были пухлые щечки, брови - тонкой нитью, губы блеклые и не такие манящие, проблемная кожа лица - в прыщах и буграх.

Еще во время участия в проекте Юлия Салибекова начала работать над своей внешностью и продолжила это делать после.

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