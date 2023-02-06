«Диму никто не заменит»: Чурикова рассказала о реакции Нагиева на ее появление в шоу «Голос. Дети»

В новом интервью для Лауры Джугелии Чурикова рассказал о том, как шли съемки. Она не стала скрывать, что для нее очень волнительный опыт — работа с детьми. Ко всему прочему, телеведущая призналась, что надеть футболку с изображением Нагиева — было ее идеей.

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