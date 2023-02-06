«Диму никто не заменит»: Чурикова рассказала о реакции Нагиева на ее появление в шоу «Голос. Дети»

Яна Чурикова

Яна Чурикова. Фото: Global Look Press

Телеведущая призналась, что решила отдать дань уважения коллеге. Поэтому она даже надела футболку с его фото.

Яна Чурикова уже много лет работает на телевидении. Она была виджеем MTV, а потом вела шоу «Фабрика звезд». Сейчас Яна признается, что у нее нет никаких контрактов, а также она не является лицом какого-либо канала. Однако недавно по приглашению Юрия Аксюты телеведущая получила место в шоу «Голос. Дети», заменив Дмитрия Нагиева.

В новом интервью для Лауры Джугелии Чурикова рассказал о том, как шли съемки. Она не стала скрывать, что для нее очень волнительный опыт — работа с детьми. Ко всему прочему, телеведущая призналась, что надеть футболку с изображением Нагиева — было ее идеей. 

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«Если бы мы общались регулярно, то я бы позвонила, но у меня даже его номера нет. Позвонила бы и сказала: „Диман, тут такое дело! Респект и уважение“. Но поскольку этого нет в этой жизни, мне показалось важным отдать дать уважения человеку, который создал этот формат для российской аудитории. Я говорю со зрительской точки зрения.

Нашли фотку Нагиева в хорошем качестве со стилистом проекта Наташей. За день изготовила эту майку и я вышла на сцену, сфотографировалась. Диму никто не заменит! Как можно заменить другим человеком? Каждый человек приходит и делает что-то свое», — поделилась Яна.

Яна Чурикова. Фото: соцсети

По словам телеведущей, фото стало очень популярным. Его активно обсуждали в СМИ. Однако сам Дмитрий никак не отреагировал на публикацию. 

«Я его тегнула, но он никак не отреагировал», — с сожалением резюмировала звезда.

Яна считает, что с его стороны нет никакой обиды. Она также не знает, кто будет ведущим в следующем сезоне, об этом ведущая сообщила YouTube-канала FAMETIME TV.

 

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